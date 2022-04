Ferrero richiama in via precauzionale alcuni lotti di Kinder Schoko-Bons

Dopo il richiamo precauzione di ovetti Kinder in diversi paesi europei per un sospetto legame con casi di salmonella, Ferrero richiama in Italia alcuni lotti di Kinder Schoko-Bons prodotti in Belgio con data di consumo compresa fra il 28 maggio 2022 e il 19 agosto 2022

Dopo il richiamo precauzionale di ovetti Kinder in diversi paesi europei per un sospetto legame con casi di salmonella, Ferrero richiama alcuni lotti di Kinder Schoko-Bons in Italia. Si tratta di specifici lotti di produzione Kinder realizzati dallo stabilimento produttivo Ferrero di Arlon in Belgio.

Ferrero richiama lotti di Kinder Schoko-Bons

«Con riferimento al richiamo precauzionale e volontario, recentemente adottato dal Gruppo Ferrero nel Regno Unito ed in altri Paesi Europei, di alcuni specifici lotti di produzione Kinder realizzati presso lo stabilimento di Arlon (Belgio), Ferrero ha deciso di predisporre, anche in Italia, in accordo con le autorità sanitarie nazionali, un richiamo precauzionale di specifici lotti di produzione di Kinder Schoko-Bons, provenienti dallo stesso stabilimento».

Come precauzione, l’azienda ha deciso di richiamare specifici lotti di produzione di Kinder Schoko-Bons con data di consumo preferenziale compresa tra il 28 maggio 2022 e il 19 agosto 2022.

L’azienda rassicura di non aver ricevuto, negli ultimi sei mesi in Italia, contatti di consumatori o reclami per indisposizione dopo il consumo di prodotti Kinder e nella nota diffusa il 5 aprile «rassicura inoltre che, ad oggi, nessun prodotto analizzato sui mercati coinvolti dal richiamo è risultato contaminato da salmonella. L’azienda sta lavorando con i propri clienti al fine di garantire che questi prodotti non siano più disponibili sul mercato».

L’azienda invita chiunque abbia acquistato e non ancora consumato il prodotto Kinder Schoko-Bons, nelle date di consumo preferenziale suddette, a non consumarlo, a conservarlo e quindi a contattare il servizio clienti al numero verde 800 90 96 90.

«Tutti gli altri prodotti Ferrero, compresi i prodotti Kinder dedicati alla Pasqua e tutte le caratterizzazioni della ricorrenza pasquale, non sono coinvolti dal richiamo», aggiunge Ferrero.

Come spiega il Fatto alimentare, nei giorni scorsi alcuni lotti di ovetti Kinder Ferrero prodotti nello stabilimento di Arlon in Belgio sono stati richiamati in diversi paesi europei per un possibile legame con un centinaio di casi di infezione da Salmonella Typhimorium. L’allerta è partita dal Regno Unito dove, secondo quanto riporta la BBC, sono stati registrati 63 casi di salmonellosi, la maggior parte dei quali si è verificata in bambini di età inferiore ai sei anni. Altri 21 casi fra bambini di 4 anni sono stati riportati in Francia.

Ferrero ha deciso di richiamare, nel Regno Unito e in altri paesi, alcuni lotti di ovetti Kinder venduti in confezioni singole da 20 g e in confezioni da 3x20g, prodotti in Belgio, con termine minimo di conservazione fra l’11 luglio 2022 e il 07 ottobre 2022.

