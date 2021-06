Life in Motion, a luglio il webinar sull’educazione alimentare

Successo per il progetto Life in Motion. Dopo il seminario riservato all’approccio psicologico, prossimo appuntamento per il 09/07/2021, alle ore 15.30, con il webinar dedicato all’educazione alimentare

Dall’approccio psicologico all’educazione alimentare, continuano gli appuntamenti del progetto Life in Motion – Energie in Movimento, realizzato dal Movimento Difesa del Cittadino, in collaborazione con HERBALIFE NUTRITION. Il progetto ha l’obiettivo di favorire il contrasto all’obesità attraverso una campagna informativa e di sensibilizzazione rivolta ai cittadini.

Life in Motion, l’approccio psicologico

Numerosi cittadini, collegandosi alla pagina Facebook dell’associazione, hanno seguito ieri mattina il webinar dedicato all’approccio psicologico del problema, tenuto dalla Dott.ssa Elisa Caponetti, Psicologa e Psicoterapeuta.

Dopo l’introduzione ai lavori del Presidente nazionale di MDC, Francesco Luongo, la dott.ssa Caponetti ha fornito una panoramica sui disturbi dell’alimentazione, facendo comprendere come essi compromettano significativamente la salute fisica e il funzionamento psicosociale delle persone, approfondendo sia l’aspetto culturale che emozionale.

Sono stati illustrati i criteri diagnostici necessari a poter effettuare una relativa diagnosi. Ci sono infatti dei criteri diagnostici ben precisi che chiariscono cosa debba intendersi come patologico e cosa invece non lo è.

È stato poi approfondito il tema dell’obesità, partendo dal significato simbolico e relazionale che riveste il cibo sia per l’individuo che per la società, individuando ciò che comporta esserne affetti e come poter intervenire. Si è dato spazio ad illustrare il trattamento psicologico che è finalizzato ad aiutare la persona a raggiungere un peso più sano e a mantenerlo nel tempo, modificando il suo stile di vita e i suoi atteggiamenti disfunzionali. Per fare ciò, occorre lavorare fondamentalmente su più livelli. Un intervento finalizzato alla cura dell’obesità deve comprendere un lavoro di equipe. Ed è proprio questo l’aspetto più innovativo di questo progetto.

Il prossimo appuntamento di Life in Motion

Dall’approccio psicologico si passerà ora a quello nutrizionale, col prossimo appuntamento in calendario a luglio.

Il prossimo evento sarà infatti il webinar che si terrà il 09/07/2021, alle ore 15.30

(Link: https://zoom.us/webinar/register/WN_OetbJIh4QpG7C3Tz7UFlKQ)

Il webinar sarà tenuto da Giorgia Natalini, biologo nutrizionista, con la partecipazione di Andrea Bertocco, Direttore del Dipartimento Scientifico Herbalife Nutrition EMEA, per avviare l’approccio nutrizionistico. Questo verterà su consigli nutrizionali e soprattutto si baserà sul tema dell’educazione alimentare, elemento centrale per un corretto stile di vita. Verranno quindi fornite indicazioni per il corretto inserimento nella dieta di alimenti sani e/o integratori alimentari.

https://www.facebook.com/MovimentoDifesadelCittadino

http://www2.difesadelcittadino.it/portfolio-item/life-in-motion-energie-in-movimento/