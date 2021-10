Rincari delle farine fino all’81%, Assopanificatori chiede indagine parlamentare

Un’indagine parlamentare conoscitiva sull’andamento dei prezzi delle farine e delle materie prime: è quanto chiede oggi Fiesa Assopanificatori Confesercenti, che torna a denunciare l’aumento dei prezzi delle farine. Addirittura con punte dell’81% in un anno. La tendenza ai rincari delle farine è preoccupante anche in vista delle prossime feste di Natale, che si stagliano all’orizzonte col timore di un rincaro sui prodotti di panificazione, dal pane al panettone. E con le prime previsioni, da parte del Codacons, che segnalano una sfilza di rincari sui prodotti alimentari e un aumento di spesa di quasi 100 milioni di euro per la sola voce alimentari.

Assopanificatori: ancora forti aumenti delle farine

«Continuiamo a registrare forti aumenti delle farine e dei prodotti energetici: un trend preoccupante, che non aiuta la ripresa dei consumi», ha detto oggi Davide Trombini, Presidente nazionale di Fiesa Assopanificatori Confesercenti.

«La saldatura di queste due dinamiche – prosegue – rischia di bloccare la ripartenza dell’economia e del nostro settore. Il prezzo delle farine di frumento tenero segna, a settembre 2021, un incremento del 20% rispetto a settembre 2020; il prezzo delle semole di frumento duro cresce in un anno del 66%. Se mettiamo a confronto il prezzo della prima settimana di ottobre 2021 con quello di ottobre 2020, le farine di frumento tenero arrivano a 511,50 €/T ossia +24% e le semole di frumento duro a 731,70 €/T ossia +81%».

È una dinamica analoga, prosegue la sigla, a quella di benzina e gasolio che sono aumentati in media del 24% rispetto a ottobre di un anno fa, con ripercussioni su tutta la catena distributiva dal momento che «le merci viaggiano per quasi il 90% su gomma e i costi della logistica coprono un terzo del prezzo finale dei prodotti agro-alimentari. E non va certo meglio per Gpl e Metano che hanno avuto autentiche impennate dei prezzi».

«Fiesa Assopanificatori Confesercenti – conclude Trombini – chiede di attivare gli organi di vigilanza e l’apertura di un’indagine parlamentare conoscitiva sull’andamento dei prezzi delle farine e delle materie prime, comprese quelle energetiche amministrate, per eventuali interventi del Governo di taglio delle tasse e degli oneri di sistema. L’auspicio è che la dinamica rialzista si arresti e consenta di programmare e lavorare per le produzioni natalizie in un clima di fiducia per i consumatori. Non possiamo permetterci di bruciare le prossime festività per mantenere in equilibrio le gestioni dei forni e l’occupazione».