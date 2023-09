Mercato tutelato energia, i Consumatori chiedono la proroga

Nel prossimo trimestre si prevedono tariffe dell’energia più care. Secondo le previsioni della società di ricerca Nomisma ci sarebbe un rincaro del 12% sulle bollette della luce per l’ultimo trimestre dell’anno. Mentre le bollette del gas di settembre dovrebbero aumentare del 9% sul mercato tutelato. Il presidente dell’Autorità per l’energia, Stefano Besseghini, ha parlato di “un po’ di sussulto” sul mercato dell’energia.

Durante un evento organizzato dal Sole 24 Ore, il presidente Arera ha detto che sull’aggiornamento trimestrale dell’energia elettrica (che verrà diffuso oggi) «un po’ di sussulto ci sarà, non come l’anno scorso, ma inevitabilmente le oscillazioni significative che vediamo sui mercati ribattono sul prossimo trimestre». Nel frattempo, nel decreto energia approvato dal Consiglio dei Ministri non compare il rinvio della fine del mercato tutelato dell’energia, di cui pure si era parlato, e che a oggi è fissato al 10 gennaio 2024. Le associazioni dei consumatori stanno chiedendo una proroga e il rinvio della scadenza.

Sostiene il presidente del Movimento Difesa del Cittadino (MDC) Antonio Longo: «Il governo proroghi fino al 30 giugno 2024 il mercato tutelato dell’energia. Alla fine del 2023 infatti scade la possibilità di rimanere nel mercato tutelato per milioni di italiani. Tra questi, molti anziani che spesso vivono solo della pensione, nonché famiglie». Quanto alle aziende, prosegue, «smettano di fare pubblicità ingannevole sulla fine del mercato tutelato: alcuni call center, infatti, la propongono come già avvenuta».

Codacons: aumento delle tariffe è batosta per i consumatori

“Un aumento delle tariffe di luce e gas nei mesi invernali sarebbe una batosta per i consumatori, e aggraverebbe in modo non indifferente la spesa energetica delle famiglie”, afferma a sua volta il Codacons davanti alle previsioni Nomisma.

“Avevamo previsto come, con l’arrivo dell’autunno e in vista dei mesi freddi, le tariffe energetiche avrebbero subito rialzi, anche come conseguenza dell’aumento della domanda – spiega il Codacons – I rincari delle bollette nei mesi invernali incidono in modo rilevante sui bilanci delle famiglie, considerato l’uso quotidiano dei sistemi di riscaldamento a gas ed elettrici. Basti pensare che nei mesi invernali si concentra l’80% dei consumi annui di gas di una famiglia tipo. Ma oltre agli imminenti aumenti delle tariffe, sui consumatori pende anche la spada di Damocle della fine del mercato tutelato dell’energia, prevista per gennaio 2024 – afferma il Codacons – Un cambiamento che potrebbe portare a nuovi sensibili incrementi delle bollette a danno degli utenti, ed è per questo che, considerata la situazione di generale instabilità dei prezzi dell’energia, chiediamo al Governo di disporre con urgenza il rinvio della fine del mercato a maggior tutela”.

UNC: rinvio urgente

Rinviare la fine del mercato tutelato energia è anche la richiesta dell’Unione Nazionale Consumatori, che parte dalle stime di Nomisma: se confermate, dice l’associazione, il rialzo della bolletta elettrica del 12% «significherebbe far salire la bolletta di una famiglia tipo del mercato tutelato di 77 euro su base annua, portandola a 721 euro, nell’ipotesi ovviamente di prezzi costanti per un anno, mentre un rincaro del gas del 9% farebbe decollare la bolletta di 114 euro, facendola salire a 1381 euro», ha detto Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori.

«Rialzi gravi, ma meno di quelli che si sono finora verificati nel libero, come attestano i dati Istat. Ecco perché urge il rinvio della fine della tutela», conclude Vignola.

