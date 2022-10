Tabaccai, in arrivo esenzione dall’obbligo del Pos su tabacchi e valori bollati (foto pixabay)

I tabaccai saranno esentati dall’obbligo di pagamenti con carta. L’annuncio è arrivato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Durante un evento dedicato agli operatori del settore, è infatti arrivato l’annuncio che il direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna, ha completato l’istruttoria propedeutica all’esenzione dalla norma per i gestori di tabaccherie.

«I tabaccai saranno esentati dall’obbligo di accettare pagamenti con carta di credito per quanto riguarda i tabacchi ed i valori bollati». Ad annunciarlo è il direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna (fonte: Corriere.it).

I tabaccai rappresenteranno dunque l’eccezione all’obbligo di accettare pagamenti con carta: dal 30 giugno infatti i commercianti, gli artigiani e i professionisti sono tenuti ad accettare pagamenti elettronici tramite Pos. Per chi non permette ai clienti di pagare con carta di credito o bancomat è prevista una multa di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

Manca ora la comunicazione ufficiale, ma i tabaccai sono soddisfatti. «Bene la Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli Marcello Minenna. Si tratta di una misura che abbiamo chiesto più volte nella scorsa legislatura». Così Gianfranco Labib Boughdady, presidente di Assotabaccai Confesercenti, ha commentato la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli che prevede che i rivenditori di generi di monopolio nonché i titolari di patentino non siano soggetti all’obbligo di accettare forme di pagamento elettronico relativamente alle attività connesse alla vendita dei generi di monopolio, valori postali e valori bollati.

Codacons: danno per i consumatori

Il Codacons non è d’accordo e ritiene che l’esclusione dei tabaccai diventerà un danno per i consumatori.

«L’esclusione dei tabaccai dal novero dei soggetti che devono accettare i pagamenti con Pos creerà disagi agli utenti e introdurrà disparità di trattamento tra gli stessi esercenti», dice il Codacons davanti alla notizia secondo cui per marche da bollo, francobolli e sigarette decade l’obbligo di accettare pagamenti elettronici.

«La circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli crea una evidente discriminazione a danno degli stessi esercenti, prevedendo per i soli tabaccai una zona franca che li esonera dall’accettare i pagamenti con carta – dice il Codacons – Ma le ripercussioni più pesanti saranno quelle subite dagli utenti che, se vorranno acquistare tabacchi o marche da bollo, saranno costretti a ricorrere al contante. Per tale motivo invitiamo i tabaccai a consentire, nonostante la circolare dell’Agenzia, i pagamenti con Pos in favore di quei cittadini che ne faranno richiesta».

