Giornata mondiale dell’alimentazione: servono sistemi agroalimentari sostenibili

Servono sistemi agroalimentari sostenibili che riescano a nutrire 10 miliardi di persone entro il 2050. “Produzione migliore, nutrizione migliore, ambiente migliore e vita migliore” sono i temi al centro della Giornata mondiale dell’alimentazione che come ogni anno si celebra il 16 ottobre, domani.

Gli eventi per questa Giornata mondiale dell’Alimentazione, istituita dalla FAO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, partono oggi. Il tema di quest’anno è “La trasformazione dei sistemi agroalimentari ai fini di una produzione migliore, una nutrizione migliore, un ambiente migliore e una vita migliore, senza lasciare indietro nessuno”.

Trasformare i sistemi agroalimentari significa intervenire su quella catena che va dalla produzione al consumo del cibo, in modo da garantire a tutti alimenti nutrienti, sani e a prezzi sostenibili. L’alimentazione è infatti al centro delle disuguaglianze mondiali, fra chi non può permettersi una sana alimentazione e chi non ha la garanzia dell’accesso al cibo – l’obiettivo Fame Zero da qui al 2030 è purtroppo lontano – e fra chi è affetto da una cattiva alimentazione, fautrice di obesità e di patologie.

Come ricorda il sito della Fao dedicato alla Giornata mondiale dell’alimentazione, oltre 3 miliardi di persone, il 40% della popolazione mondiale, non possono permettersi un’alimentazione sana. Allo stesso tempo, ci sono nel mondo quasi 2 miliardi di persone in sovrappeso oppure obese a causa di alimentazione scorretta e stile di vita sedentario.

Entro il 2030 le spese sanitarie potrebbero superare i 1300 miliardi di dollari. Nelle disuguaglianze ci sono poi differenze di genere che penalizzano le donne e le giovani donne.

On this #WorldFoodDay & every day, we can all be #FoodHeroes. Together, we can create a better & more sustainable world!

Our food choices have an impact on 👇

🌱 food production

🍎 our nutrition

🌎 the environment

👩‍👩‍👧‍👧 our lives

Our actions are our future! pic.twitter.com/67Z6BdPHFk

— FAO (@FAO) October 15, 2021