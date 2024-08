Sicurezza stradale, appello per l’esodo estivo 2024: responsabilità alla guida

Rispetto del Codice della Strada, no alle distrazioni, prudenza in viaggio e responsabilità alla guida: le campagne per la sicurezza stradale rinnovano l’appello a viaggi responsabili per Ferragosto

No distrazioni. Rispetto del Codice della Strada. Responsabilità alla guida rispettando i limiti di velocità, evitando distrazioni e allacciando sempre le cinture di sicurezza. Come ricorda la campagna di Autostrade per l’Italia e Polizia di Stato, on air per tutta l’estate 2024, “Guida in sicurezza, perché la strada ti ricongiunge ai tuoi affetti e alle tue passioni per farti godere appieno la vita”. Sono messaggi tanto più importanti in vista di quello che nelle cronache spesso passa come “esodo di agosto” e che comunque vede un intenso flusso di traffico su strade e autostrade in occasione di Ferragosto.

La viabilità a Ferragosto

Nella “bollinatura” dei giorni secondo Viabilità Italia Ferragosto è indicato come giorno rosso – con condizioni di traffico intenso con possibili criticità.

Scrive il Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità in tema di “esodo estivo 2024”: “Nella settimana di Ferragosto, considerata da sempre quella con più presenza di vacanzieri nei luoghi di villeggiatura, si prevede che gli spostamenti inizieranno da mercoledì 14 agosto, con un’intensità sostenuta nel pomeriggio e nella mattinata del 15 agosto, quest’ultima interessata anche da numerosi spostamenti in sede locale, per poi rimanere stabile venerdì 16 agosto, mentre da sabato 17 agosto e domenica 18, inizieranno i primi rientri dalle vacanze, con traffico molto sostenuto, specie sulle principali arterie stradali e autostradali in direzione dei maggiori centri urbani e nei passaggi di confine, spostamenti che interesseranno anche lunedì 19 agosto”.

Partenze e viaggi sicuri

In occasione delle partenze (e dei ritorni) si moltiplicano dunque gli inviti alla prudenza. Prima di partire: dalla verifica dell’efficienza dell’auto alla sistemazione razionale dei bagagli, al riposo adeguato, all’importanza di mettersi alla guida evitando pasti abbondanti e alcool. Bisogna poi tenersi costantemente aggiornati sulle condizioni del traffico.

Fondamentali anche i consigli per un comportamento responsabile da tenere durante il viaggio:

tenere allacciate le cinture di sicurezza, anche posteriori;

utilizzare per i bambini gli appositi “seggiolini”;

non distrarsi durante la guida (con il telefonino, la radio, la sigaretta, ecc.);

fare soste frequenti;

moderare la velocità;

mantenere la distanza di sicurezza;

usare prudenza nei sorpassi;

non impegnare mai la corsia di emergenza;

sulle autostrade a tre o più corsie, viaggiare comunque sulla prima corsia di marcia, a destra.

Come informarsi sulle condizioni del traffico?

Notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I..

Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l’applicazione “VAI” o telefonare al numero unico 800.841.148. Informazioni in tempo reale sulla rete autostradale in concessione, sulle condizioni di viabilità e del traffico lungo le varie tratte e altre notizie utili per il viaggio, sono disponibili sui diversi canali attivati dalle singole Società concessionarie (siti internet, numeri dedicati, app, ecc.).

Sicurezza stradale, le campagne dell’estate 2024

Le campagne di sensibilizzazione e sicurezza stradale ricordano i comportamenti corretti da tenere alla guida, e non solo. L’Anas con lo spot “Quando sei alla guida tutto può aspettare” sulla sicurezza stradale, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Polizia di Stato, ricorda che la raccomandazione principale resta ferma e senza eccezioni: no distrazioni alla guida e rispetto del Codice della Strada.

Molti incendi, complice la siccità e le alte temperature del periodo, si verificano a margine delle strade e delle autostrade. Una seconda iniziativa dell’Anas, promossa con il claim “La strada non è un posacenere. Rispetta l’ambiente, salva il tuo viaggio”, ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul fatto che una sigaretta accesa gettata dal veicolo possa mettere a rischio l’incolumità fisica delle persone e degli animali, causando la distruzione dell’ambiente vegetale, dei beni immobili e interruzioni alla viabilità.

La campagna di Autostrade per l’Italia e Polizia Stradale sarà on air per tutta l’estate. “La strada è il filo che ci lega a ciò che amiamo” è il messaggio dell’iniziativa, che dal 15 luglio sta accompagnando milioni di utenti in viaggio lungo le strade ed autostrade d’Italia per ricordare quanto sia importante adottare comportamenti alla guida corretti e responsabili. La campagna prevede un’attività coordinata di controlli e di promozione della sicurezza stradale chiamata “ViaggiAmo insieme 2024 – Polizia di Stato e ASPI per la sicurezza stradale”, laboratori mobili e un’azione di sensibilizzazione e prossimità della Polizia Stradale nei fine settimana di agosto in quattro aree di servizio ad alta densità di presenze.

