Costi record per i viaggi aerei. Assoutenti: le compagnie monetizzano la paura del Covid

Costi record per i viaggi aerei. O meglio: per tutti i servizi che si accompagnano ai viaggi aerei, dalla scelta del posto a sedere all’assicurazione che copre spese mediche in caso di Covid, dal bagaglio da portare agli euro in più per bloccare la tariffa, cancellare la prenotazione, avere l’imbarco prioritario o stare vicini alla porta di uscita.

Assoutenti denuncia: «Le compagnie aeree stanno monetizzando la paura del Covid».

Come? I prezzi del viaggio sono in linea con quelli dello scorso anno ma sono aumentati i costi di tutti i servizi legati al trasporto aereo, col risultato che i viaggi hanno ormai costi record. Di più: sono costi difficilmente quantificabili per il consumatore, almeno alla prima occhiata o a inizio prenotazione.

Nuovi servizi a pagamento per i costi dei viaggi aerei

Non solo le compagnie aeree low cost ma anche quelle tradizionali stanno introducendo nuovi servizi a pagamento, denuncia Assoutenti che ha fatto un’indagine su diverse compagnie. È record di balzelli ed extra costi, insomma. E «il prezzo dei biglietti aumenta più del doppio sfruttando le paure dei viaggiatori».

Ad esempio: il costo di un volo Ryanair da Roma a Barcellona a luglio è di circa 28 euro. Ma ci si può aggiungere una cifra che varia da più 29,99 euro per il pacchetto Plus, a più 4,25 euro per saltare le code, a più 4-20 euro per la scelta del posto.

Alitalia, per dire, da Roma a Parigi a luglio propone biglietti da 57 euro cui però si aggiungono pacchetti da più 25 euro (se ECONOMY CLASSIC che comprende Bagaglio in stiva 23kg, Scelta del posto, Cambio prenotazione prima e dopo la partenza 65 euro) o da più 75 euro per ECONOMY FLEX (Bagaglio in stiva 23kg, Scelta del posto, Cambio prenotazione, Rimborso prima e dopo la partenza). E così via anche per le altre compagnie.

E ci sono poi i costi dell’assicurazione viaggio, che possono andare da 6 euro a circa 40 euro – con diversi tempi e opzioni a seconda delle compagnie aeree.

Assoutenti: le compagnie monetizzano la paura del Covid…

Assoutenti ha analizzato le tariffe praticate dalle principali compagnie aeree, sia low cost che tradizionali, e ha scoperto che «con la pandemia le società hanno profondamente modificato le proprie politiche tariffarie sfruttando le paure dei viaggiatori per “monetizzare” il Covid e fare cassa».

L’associazione denuncia una serie di balzelli ed extra costi a carico dei passeggeri aerei (a fine pagina le tariffe analizzate nel dettaglio) col risultato di avere costi record per i viaggi aerei.

«Comparando i prezzi dei biglietti sui siti dei principali vettori si scopre che i prezzi sono in linea con quelli degli scorsi anni, ma tutti i servizi legati al trasporto aereo, dai bagagli alla scelta del posto a sedere, sono stati resi a pagamento, applicando tariffe che arrivano a superare più del doppio il costo del singolo volo – dice il presidente Assoutenti Furio Truzzi – Prima del Covid solo alcune low-cost offrivano a pagamento la scelta del posto: ora tale servizio è una prassi comune anche tra le compagnie tradizionali, e più il posto è vicino alla porta di uscita degli aerei, più costa, sfruttando la paura di assembramenti e l’esigenza dei passeggeri di stare il minor tempo possibile a bordo. In fase di acquisto dei biglietti, poi, le società offrono con enfasi una assicurazione di viaggio legata al Covid che copre spese mediche e di rimpatrio in caso di contagio e permette la cancellazione delle prenotazioni».

… e tutto si paga

Tutto si paga insomma, compresa l’esigenza di uscire presto dall’aereo, o di avere una garanzia in caso di viaggio annullato, o di viaggiare un po’ più comodi. Il consumatore fa fatica a capire quanto potrà costare un viaggio, con tutte queste voci aggiuntive.

«Le compagnie aeree, che come noto versano in grave crisi di liquidità, hanno di fatto “monetizzato” il Covid, sfruttando l’emergenza sanitaria e le nuove necessità dei viaggiatori per applicare extra-costi elevatissimi che riguardano ogni aspetto del trasporto aereo, dagli imbarchi ai gate al bagaglio a mano, passando per la scelta del posto, cibi e bevande a bordo, parcheggio auto, cancellazione del viaggio – aggiunge Truzzi – Balzelli che rendono una giungla il settore e impediscono al consumatore di percepire con immediatezza quanto costerà effettivamente il volo, con effetti negativi sul fronte della trasparenza che Assoutenti ha già segnalato all’Antitrust, affinché apra una indagine sul comportamento delle compagnie aeree».

Di seguito riportiamo i dati dell’indagine diffusa da Assoutenti e i costi trovati dall’associazione per i viaggi aerei di alcune compagnie.

RYANAIR

Roma-Barcellona

14.7.2021

27,99 euro

+22 euro Regular (Priorità e 2 bagagli a mano; Posto prenotato)

+29,99 euro Plus (bagaglio in stiva fino a 20 kg, 1 borsa piccola, Posto prenotato, Check-in gratuito in aeroporto)

+73,25 euro Flexi Plus (Imbarco prioritario, bagaglio a mano d 10 kg, 1 borsa piccola, posti con spazio extra per le gambe, corsia dedicata ai controlli di sicurezza, Check-in gratuito in aeroporto, possibilità di modificare le date del volo)

Scelta posto

da 4 a 20 euro

Fast Track per saltare le lunghe code

4,25 euro

Bagagli

14 euro Priorità e 2 Bagagli a mano

21,99 euro Bagaglio di 20 kg

Assicurazione (Annullamento o Interruzione, Spese mediche, Effetti personali)

Da 19,99 a 39,99 euro (annuale)

Parcheggio custodito in aeroporto

Da 4,95 euro al giorno a 17,68 euro al giorno (a seconda della tipologia di parcheggio)

Cibi e bevande in volo

Offerta pasto da 4 a 27 euro

VUELING

Roma-Barcellona

15.7.2021

59,99 euro

+88,99 euro Optima (1 bagaglio a mano + 1 borsa in cabina, Scelta del posto, Bagaglio da registrare (25 kg), Cambio di volo, Cancellazione gratuita)

+87,99 euro TimeFlex (1 bagaglio a mano + 1 borsa in cabina, Scelta del posto, Imbarco prioritario, Cambi di volo illimitati, Banchi accettazione dedicati negli aeroporti principali, Fast track al controllo di sicurezza, Cancellazione gratuita)

Scelta del posto

Space one 23 euro

Space plus 17,50 euro

Space 12 euro

File anteriori 9,50 euro

File posteriori 7,50 euro

Altre file da 4,50 a 6,50 euro

Bagagli

13 euro 1 borsa e 1 bagaglio a mano + imbarco prioritario

19,40 fino a 15 kg

23,40 euro 20 kg

31,40 euro 25 kg

Flex Pack 3 euro (Cancellazione della prenotazione + Cambio di volo)

Assicurazione

Cancellazione da 6 euro (Ottieni il rimborso totale del volo, tasse incluse, nel caso in cui non potessi viaggiare. Copertura in caso di malattia (compreso COVID-19) o incidente grave. Furto dei documenti)

Assistenza in viaggio da 12,50 euro (Spese mediche (compreso COVID-19) e odontoiatriche a destinazione. Trasferimento sanitario e rientro anticipato nella città di partenza. Prolungamento del soggiorno in hotel per malattia (compreso COVID-19) o incidente)

EASYJET

Roma-Amsterdam

15.7.2021

33,99 euro

+16,49 euro Standard plus (Un bagaglio a mano piccolo da posizionare sotto il sedile (max 45 x 36 x 20 cm), Un bagaglio a mano grande da sistemare nelle cappelliere (max 56 x 45 x 25 cm), Posto Up front, Speedy boarding, Consegna bagagli dedicata)

+72,50 euro FLEXI (Un bagaglio a mano piccolo da posizionare sotto il sedile (max 45 x 36 x 20 cm); Un bagaglio a mano grande da sistemare nelle cappelliere (max 56 x 45 x 25 cm); Posto Up front; Speedy boarding; Consegna bagagli dedicate; Bagaglio da stiva da 23 kg; Fast Track Security; Cambi di volo gratuiti +/- 1 giorno; Voucher di 7,50 £ per cibo e bevande)

Scelta posto:

Extra legroom 22,99

Up front 16,49 euro

Bagagli:

– 15kg collo da stiva 27,49 euro per volo

– 23kg collo da stiva 29,99 euro per volo

– 26kg collo da stiva 44,99 euro per volo

ALITALIA

Roma-Parigi

15.7.2021

57,01 euro

+25 euro ECONOMY CLASSIC (Bagaglio in stiva 23kg, Scelta del posto, Cambio prenotazione prima e dopo la partenza 65 euro)

+75 euro ECONOMY FLEX (Bagaglio in stiva 23kg, Scelta del posto, Cambio prenotazione, Rimborso prima e dopo la partenza)

Bagagli

da 30€ a 50€ in base alla rotta e/o al canale di acquisto

Assicurazione

10 euro Polizza multi-rischi ALITALIA PROGRAMMA VIAGGI (Annullamento o modifica della biglietteria aerea, Riprotezione del volo di andata, Rimpatrio sanitario, Assistenza in viaggio e Spese mediche all’estero, Protezione del bagaglio, Ritardata consegna del bagaglio)

LUFTHANSA

Roma-Berlino

15.7.2021

95,33 euro

+25 euro Economy Classic (bagaglio da 23 kg, Scelta del posto)

+55 euro Economy Flex (Partire prima del giorno prenotato, Imbarco prioritario, bagaglio da 23 kg, Scelta del posto, Rimborsabile ad accezione di 70 euro più differenza tariffaria)

Scelta del posto

Da 12 a 25 euro

Bagagli

25 euro fino a 23 kg

Assicurazione

16,52 euro Travel Care (Rimborso della quarantena, Assistenza in caso di emergenza durante il viaggio e prima della partenza, Annullamento o interruzione del viaggio, Bagaglio)

37,74 Travel Care Plus (Spese mediche, Rimborso della quarantena, Rimborso delle spese mediche di emergenza durante il soggiorno all’estero, Trasporto e rimpatrio in caso di emergenza medica, Annullamento del viaggio e rimpatrio medico d’emergenza)

AIR FRANCE

Parigi-Roma

19.7.2021

64 euro

+32 euro Standard (bagaglio da stiva 23 kg, maggiori punti Miglia Flying Blue)

+110 euro Flex (bagaglio da stiva 23 kg, maggiori punti Miglia Flying Blue, Vantaggi SkyPriority sui voli operati da KLM o AIR FRANCE, Prendere volo precedente o successivo, Selezione del posto standard, Rimborsabili in caso di annullamento prima della partenza, Rimborso in caso di perdita del volo)

5 euro bloccare questa tariffa adesso e pagare più tardi

Bagagli

30 euro fino a 23 kg in economy (fino a 32 kg in business)

Posti a sedere

Da 11 a 20 euro

Assicurazione

12 euro Copertura Assistenza e Bagaglio ( Copertura medica, Assicurazione bagagli)

13 euro Copertura Multirischi con Annullamento (Copertura medica, Assicurazione bagagli, Annullamento, Volo perso)