End the Cage Age, la Commissione Agricoltura del Parlamento europeo chiede una legge

La Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo ha chiesto che la Commissione Europea produca una proposta di legge per vietare l’uso delle gabbie negli allevamenti. All’iniziativa dei cittadini End the Cage Age hanno risposto 1,4 milioni di persone

Mettere fine all’uso delle gabbie negli allevamenti, si può fare. Lo chiede la società civile da tempo e l’istanza è arrivata alle istituzioni europee attraverso l’iniziativa dei cittadini europei End the Cage Age, che ha raccolto 1,4 milioni di firme verificate dai cittadini di tutti gli Stati membri dell’UE.

Il 2 ottobre 2020, le firme sono state presentate alla Commissione europea, che dovrebbe dare la sua risposta formale all’Iniziativa a giugno. Nei giorni scorsi la Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo ha chiesto che la Commissione Europea produca una proposta di legge per vietare l’uso delle gabbie negli allevamenti.

I parlamentari europei chiedono alla Commissione di velocizzare la revisione della legislazione sul benessere animale e di presentare una proposta di legge per mettere fine alle gabbie negli allevamenti. A partire dal 2027.

End the Cage Age, velocizzare i tempi

Adottando una risoluzione sull’Iniziativa dei Cittadini Europei ‘End the Cage Age‘, che chiede la dismissione delle gabbie negli allevamenti, la Commissione Agricoltura ha infatti chiesto alla Commissione Europea una revisione della direttiva europea sugli animali negli allevamenti 98/58/EC, “con l’obiettivo di dismettere l’uso delle gabbie negli allevamenti dell’UE”, guardando al 2027 come data per la dismissione. (Emendamento di Compromesso 1).

La risoluzione, spiega una nota dell’Ice, chiede anche che la Commissione europea velocizzi la revisione della legislazione sul benessere degli animali, sollecitando la disponibilità dei risultati entro il 2022 invece che per il previsto 2023. (Emendamento 108). Inoltre “chiede che tutti i prodotti di origine animale importati nell’UE siano prodotti nel totale rispetto della relativa legislazione UE, incluso l’uso dei sistemi in gabbia” (Emendamento 181) e sottolinea l’importanza di fornire incentivi adeguati e programmi di finanziamento a supporto degli allevatori nella transizione (Paragrafo 8).

La Risoluzione “chiede a questo proposito che la Commissione proponga una specifica legislazione UE su standard minimi per la protezione dei conigli” (Emendamento 153).

End the Cage Age per la fine delle gabbie

La Risoluzione sarà votata in Parlamento durante la prima plenaria di giugno. È stata scritta a seguito dell’audizione in Parlamento dello scorso 15 giugno sull’Iniziativa “End the Cage Age”, che ha visto un grande supporto al divieto dell’uso delle gabbie da parte di Membri del Parlamento Europeo e dei rappresentanti di altre istituzioni europee, compresa la Commissione.

Commenta Olga Kikou, Direttrice di Compassion in World Farming EU e cittadina del comitato promotore dell’Iniziativa End the Cage Age: «Questa risoluzione è un’ulteriore conferma che, come i cittadini di tutta l’UE, anche i legislatori europei vogliono la fine della pratica crudele che reclude in gabbia centinaia di milioni di animali ogni anno. Mi congratulo con la Commissione Agricoltura per aver riconosciuto ed accettato il bisogno di questo importante cambiamento. Alla luce di questa risoluzione e dell’impegno dei commissari durante l’audizione del 15 aprile, ora aspettiamo che la Commissione UE proponga la legislazione necessaria il prima possibile».